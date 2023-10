London, 12. oktobra - Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet in evropski proizvajalec letal Airbus sta sklenila skoraj 20 milijard dolarjev vreden posel, ki vključuje dobavo 157 letal in spremembo preteklega naročila. Airbus bo letala dobavil med letoma 2029 in 2034.