EasyJet bi rad ogljično nevtralnost dosegel do leta 2050

London, 2. oktobra - Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet namerava postopoma zmanjševati emisije toplogrednih plinov, do leta 2050 pa doseči ogljično nevtralnost, so ta teden po poročanju nemške tiskovne agencije dpa najavili v družbi. Med načrti za dosego cilja je med drugim obnova flote letal in uporaba trajnostnih letalskih goriv.