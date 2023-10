Furs izplačal prvo pomoč samozaposlenim po avgustovskih poplavah

Ljubljana, 11. oktobra - Finančna uprava RS (Furs) je izplačala prvi del pomoči samozaposlenim po avgustovskih poplavah in plazovih. Za mesec avgust je pomoč prejelo 331 upravičencev v skupni višini 380.000 evrov. Upravičenci lahko sicer za pomoč za mesece od avgusta do vključno decembra zaprosijo najpozneje do 31. januarja 2024, so sporočili iz Fursa.