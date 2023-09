Na voljo izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav

Ljubljana, 22. septembra - Na spletnem portalu in v mobilni aplikaciji eDavki je na voljo obrazec oz. izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi avgustovskih ujm. Izjavo je treba prek eDavkov vložiti najpozneje do 31. januarja 2024 in za vsak mesec posebej, so danes sporočili s Finančne uprave RS (Furs).