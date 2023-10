Konec tedna potop odkritega deblaka v soboško jezero

Murska Sobota, 11. oktobra - Čoln deblak, ki najverjetneje izvira iz prazgodovine in ki so ga minuli teden našli na obrežju Mure, bodo arheologi ta konec tedna znova potopili v vodo na soboškem jezeru. Rezultate analiz lesa in mahu z deblaka, ki jih delajo v Miamiju, pričakujejo v prihodnji teden, je za STA povedal strokovnjak za podvodno arheologijo Andrej Gaspari.