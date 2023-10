Mura naplavila več kot 11-metrski prazgodovinski deblak

Ljubljana, 5. oktobra - Mura je severno od zaselka Hrastika med krajema Hrastje-Mota pri Radencih in Vučja vas na breg naplavila čoln deblak. Dolg je nekaj čez 11 metrov, specifična izvedba krmnega dela in njegova velikost pa ustrezata plovilom, ki so v Srednji in Zahodni Evropi z britanskim otočjem in Irsko značilni za pozno bronasto in železno dobo.