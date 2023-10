Pregled - šport, 10. 10. (torek)

SEVILLA - Slovenska futsalska reprezentanca je v Jaenu igrala četrto tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024. Izbranci Tomislava Horvata so se spet merili s Španijo, s katero so se v petek v Tivoliju razšli z 1:1. Tokrat so Španci zmagali s 4:0 (0:0). Slovenija bo po Španiji 15. decembra v Kopru gostila Italijo, za konec pa bo 20. decembra gostovala v Plznu pri Češki.

AIGLE - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo še tretjo sezono zapovrstjo sklenil na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Slovenska reprezentanca pa bo imela na startu cestne dirke na poletnih olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto polno kvoto štirih kolesarjev. Manjši premiki na lestvici so mogoči do 17. oktobra.

SUBOTICA - Košarkarji Kansaia Heliosa so danes v Subotici začeli novo sezono tekmovanja v ligi Aba2. Na svoji prvi tekmi turnirja v Subotici, kjer nastopa še GGD Šenčur, so izgubili z domačim Spartakom s 73:80 (28:22, 42:42, 50:58). Šenčur bo prvo tekmo igral v sredo, ko se bo pomeril s Pelisterjem. V petek pa se bosta ob 18. uri slovenska tekmeca pomerila še med seboj.

BRDO PRI KRANJU - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na današnji seji na Brdu pri Kranju del dnevnega reda namenil pomoči po avgustovskih poplavah. IO je potrdil predlog razdelitve sredstev v skupni višini 200.000 evrov klubom oziroma lastnikom nogometne infrastrukture, poškodovane v omenjenih poplavah, so sporočili z NZS. Na seji so obravnavali tudi predlog o ukinitvi tako imenovanega pravila gola v gosteh. Člani IO so potrdili sklep, torej bo v klubskih tekmovanjih novo pravilo veljalo od sezone 2023/24 dalje. V primeru enakega števila golov na dveh tekmah bosta ekipi odigrali podaljšek ali enajstmetrovke.

CELJE - Slovenski nogometaš Aljoša Matko bo zaradi zloma stopalnice in posledične opracije izpustil preostanek jesenskega dela državnega prvenstva, je na družbenih omrežjih sporočil njegov klub Celje. Triindvajsetletni napadalec se je poškodoval na zadnji tekmi proti Bravu.

RIM - Ta teden v italijanskem Caorleju poteka evropsko prvenstvo v odbojki sede. Na njem nastopata tudi obe slovenski ekipi. Odbojkarice so začele z dvema zmagama, premagale so Veliko Britanijo in Poljsko, moški pa so po treh tekmah še brez zmage.

ANTALYA - Slovenski kolesar Domen Novak (UAE Team Emirates) je v kraljevski tretji etapi dirke po Turčiji od Fathiya do Babadaga (104,1 km) zasedel deseto mesto. Zmaga je pripadla Kazahstancu Alekseju Lucenku (Astana Qazaqstan), ki je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku.

NYON - Evropska nogometna zveza Uefa je potrdila, da bo evropsko prvenstvo leta 2028 v Veliki Britaniji in na Irskem, leta 2032 pa v Italiji in Turčiji. Izbor gostiteljev za euro 2028 in 2032 je bil znan že dlje, Uefa ga je danes na sedežu v Nyonu le še formalno potrdila. V obeh primerih je šlo za dogovorjeno sodelovanje dveh držav in obe kandidaturi sta bili brez protikandidata. Najbolj vesela pa sta verjetno nekdanja odlična vratarja Italijan Gianluigi Buffon in Turek Volkan Demirel, ki sta bila dejavna udeleženca svojih delegacij pri dogovarjanju in skupni kandidaturi.