Pregled - svet, 10. 10. (torek)

TEL AVIV/GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala zračne napade na območje Gaze in po lastnih navedbah zadela veliko tarč, povezanih z gibanjem Hamas in drugimi islamističnimi skupinami. Obenem naj bi jim uspelo ponovno nadzorovati celotno mejo z Gazo, prek katere so palestinski borci v soboto vdrli na ozemlje Izraela. Število žrtev spopadov je medtem na izraelski strani doseglo 1000, v izraelskih napadih na območje Gaze pa je umrlo najmanj 830 ljudi. Po najdbi trupel 1500 borcev Hamasa je skupno število smrtnih žrtev preseglo 3000. Ubiti, ranjeni ali pogrešani so številni tuji državljani.

ŽENEVA/GAZA - Popolno blokado območja Gaze, kakršno je po napadih gibanja Hamas naznanil Izrael, prepoveduje mednarodno pravo, je v izjavi poudaril visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. Kot je zapisal, je treba spoštovati dostojanstvo in življenje ljudi, obe strani pa je pozval k umiritvi razmer, ki jih je primerjal s sodom smodnika. Zaskrbljenost zaradi izraelskega obleganja območja Gaze v odziv na sobotni napad je izrazil generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

BRUSELJ/MASKAT - Velika večina zunanjih ministrov EU se je na neformalnem zasedanju zavzela za nadaljevanje pomoči palestinskim oblastem, je po pogovorih povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Po mnenju večine držav je treba pomoč še povečati, pri čemer pa je treba razlikovati med palestinskimi oblastmi in Hamasom. Ministri so se za nadaljevanje oziroma celo povečanje pomoči Palestincem zavzeli, potem ko je v ponedeljek evropski komisar za sosedstvo Oliver Varhelyi prek družbenega omrežja X sporočil, da EU ustavlja razvojno pomoč za Palestince. Kasneje so na komisiji poudarili, da bodo pomoč zgolj pregledali, a je ne bodo zaustavili. Varhelyi se pred objavo ni posvetoval z drugimi člani Evropske komisije.

WASHINGTON - Voditelji zahodnih držav - ZDA, Francije, Nemčije, Velike Britanije in Italije - so v ponedeljek po telefonski konferenci v skupni izjavi izrazili trdno in enotno podporo državi Izrael ter brezpogojno obsodili Hamas in njegova teroristična dejanja, je sporočila Bela hiša. Poudarili so še, da priznavajo legitimne težnje Palestincev in podpiramo enako pravico in svobodo tako za Izraelce kot za Palestince.

TEL AVIV/BEJRUT - Izraelski vojaki so "ubili več oboroženih osumljencev" iz Libanona, ki naj bi prečkali libanonsko-izraelsko mejo, je v ponedeljek sporočila izraelska vojska ter potrdila, da obstreljuje območja na libanonski strani meje. Odgovornost za poskus vstopa v Izrael je prevzelo oboroženo krilo palestinske militantne skupine Islamski džihad.

HAAG - Pred Meddržavnim sodiščem (ICJ) v Haagu se je začelo zaslišanje v postopku proti Siriji zaradi sistematičnega mučenja ljudi. Nizozemska in Kanada, ki sta proti Siriji vložili tožbo, sta pozvali k takojšnjemu ukrepanju proti Damasku za zaustavitev mučenja tisoče pridržanih. Gre za prvi postopek v povezavi s sirsko državljansko vojno. Sirski predstavniki se na zaslišanju danes niso pojavili. Sirija je primer pred ICJ zavrnila kot "dezinformacije in laži" in zatrdila, da obtožbe "nimajo niti najmanjše verodostojnosti".

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je v New Yorku izvolila 15 novih članic Sveta za človekove pravice s sedežem v Ženevi. Za nov triletni mandat od 1. januarja 2024 se je potegovala tudi Rusija, ki pa ni bila izvoljena. Dobila je 83 glasov podpore. V svet so bili izvoljeni Albanija, Bolgarija, Brazilija, Kuba, Dominikanska republika, Kitajska, Japonska, Kuvajt, Indonezija, Burundi, Malavi, Gana, Slonokoščena obala in Francija ter Nizozemska.

PARIZ - Francoska vojska je sporočila, da je začela umikati svoje enote iz Nigra, potem ko so voditelji vojaškega udara julija prevzeli oblast in od Pariza zahtevali odhod francoskih vojakov iz te zahodnoafriške države. V Nigru je nameščenih kakih 1400 francoskih vojakov, ki so sodelovali v operacijah proti islamističnim oboroženim skupinam.

BEOGRAD - Višje državno tožilstvo v Beogradu je vložilo obtožnico proti staršema mladoletnega napadalca, ki je na beograjski osnovni šoli Vladislav Ribnikar z očetovo pištolo 3. maja ubil devet učencev in varnostnika ter ranil šest ljudi. Obtožnico je vložilo tudi proti lastniku strelskega kluba in tamkajšnjem inštruktorju. Višje državno tožilstvo je v obtožnici, ki obsega 267 strani, predlagalo 12 let zapora za očeta ter dve leti in pol zapora za mamo. Za lastnika strelskega kluba in inštruktorja zahteva po tri leta zapora.

NAYPYITAW - V vojaškem napadu na taborišče za razseljene na severu Mjanmara je bilo glede na poročila z območja ubitih najmanj 29 ljudi. Napad se je zgodil v ponedeljek pozno zvečer. Med žrtvami naj bi bilo najmanj 13 otrok. Taborišče leži v kraju Laiza v zvezni državi Kachin na severu Mjanmara, blizu meje s Kitajsko in je pod nadzorom skupine KIA, ene najstarejših in najmočnejših uporniških skupin v Mjanmaru.

TRST - V Trstu so zabeležili prvi primer okužbe s čikungunjo, virusno vročinsko boleznijo tropskega pasu, ki jo prenaša tigrasti komar. Zaradi tega so tržaške oblasti prejšnji petek izvedle dezinfekcijo v širši okolici športnih stadionov Grezar in Rocco. Virus čikungunje prenaša tigrasti komar iz roda Aedes Albopictus, ki izvira iz tropskih krajev. Za bolezen so med drugim značilne povišana telesna temperatura, glavobol, slabost in bruhanje.