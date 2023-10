Maja Haderlap v ožjem izboru za avstrijsko književno nagrado

Dunaj, 10. oktobra - Pisateljica, koroška Slovenka Maja Haderlap se je s svojim novim romanom Nachtfrauen (Nočne ženske) uvrstila v ožji izbor za avstrijsko književno nagrado. Na ožjem seznamu so še Milena Michiko Flašar, Teresa Präauer, Wolf Haas in Clemens J. Setz.

Kdo bo prejemnik letošnje avstrijske književne nagrade, bo znano 6. novembra, so danes objavili na Dunaju.

Haderlap (62), dobitnica Bachmannove nagrade leta 2011, se z Nočnimi ženskami vrača na prizorišče svojega prvenca Angel pozabe. Protagonistke so tri ženske iz južne Koroške, med njimi ženska, ki že več kot tri desetletja živi na Dunaju, in na obmejnem jugu avstrijske Koroške obišče svojo ostarelo mamo.

"Ženske biografije, ki se gibljejo med travmatičnimi otroškimi izkušnjami, nerešenimi konflikti in katoliškimi dogmami, Maja Haderlap navdušujoče in virtuozno prepleta v vrhunsko literaturo," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zapisala žirija o tem "globoko ganljivem romanu z veliko poetično močjo".

Milena Michiko Flašar je japonsko-avstrijska književnica, ki se rodila leta 1980 v St. Pöltenu in živi na Dunaju. 62-letni Wolf Haas je avtor kriminalk. Teresa Präauer je 44-letna avtorica in likovna umetnica. 40-letni Clemens J. Setz prihaja iz Gradca in živi na Dunaju. Je prejemnik številnih literarnih nagrad, med drugim nagrad Kleist in Georg Bücer.

Avstrijska književna nagrada je vredna 20.000 evrov, nagrada za prvenec, kjer so na ožjem seznamu letos Arad Dabiri, Thomas Olah in Eva Reisinger, pa je vredna 10.000 evrov. Poleg tega vsi finalisti prejmejo 2500 evrov.

Avstrijsko književno nagrado podeljujejo od leta 2016. Lani jo je prejela Verena Rossbacher za roman Mon Cheri und unsere demolierten Seelen.