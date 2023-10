Delo o poslabšanju psihične kondicije mladih v Sloveniji (10. 10.)

Ljubljana, 9. oktobra - Milena Zupanič v komentarju Otroci so bolj osamljeni kot kdaj prej piše o poslabšanju psihične kondicije mladih v Sloveniji. Avtorica izpostavlja, da se mladi do sedemnajstega leta v primerjavi s prejšnjimi generacijami počutijo bolj osamljene in da je naloga medresorske skupine na ministrstvu, ki se ukvarja z duševnim zdravjem mladih, zelo težka.