Večer o vojni med Hamasom in Izraelom (10. 10.)

Maribor, 9. oktobra - Boris Jaušovec v komentarju Obračali so glavo proč, sedaj je izbruhnilo piše o vojni med Hamasom in Izraelom. Avtor poudarja, da se v tej vojni nihče nima namena ustaviti pred grozljivimi dejanji, saj vojni zločini niso kaznovani. Izrael že desetletja krši mednarodno pravo in izvaja vojne zločine nad Palestinci, meni.