Pregled - svet, 9. 10. (ponedeljek)

TEL AVIV/GAZA - Izrael je po sobotnih napadih skrajnega gibanja Hamas uvedel popolno blokado območja Gaze in odredil mobilizacijo 300.000 rezervistov. Spopadi in raketno obstreljevanje med izraelskimi silami in skrajneži na območju so se nadaljevali. Izraelska vojska je v povračilo na območju Gaze iz zraka in s topništvom zadela več sto tarč, medtem ko so skrajneži nadaljevali raketiranje izraelskih mest. Število smrtnih žrtev na obeh straneh še narašča in je preseglo 1400, ranjenih je več tisoč ljudi. V Izraelu je bilo doslej ubitih 900 ljudi, na območju Gaze okoli 560 ljudi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da bo odziv Izraela na Hamasov napad spremenil Bližnji vzhod.

NEW YORK - Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta ZN so na posvetovanjih za zaprtimi vrati v nedeljo obsodili napade pripadnikov Hamasa na Izrael, vendar pa najpomembnejši organ svetovne organizacije še ni sprejel nobenega uradnega sklepa. ZN so opozorili, da je bilo od izbruha spopadov na območju Gaze razseljenih več kot 123.000 ljudi.

BRUSELJ/DUNAJ/BERLIN - Evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi je na družbenem omrežju X sporočil, da je EU po napadih Hamasa zamrznila izplačila razvojne pomoči Palestincem in jo bo ponovno pregledala. Po njegovih navedbah gre za podporo v višini 691 milijonov evrov. Zaradi stopnjevanja nasilja v Izraelu se je za začasno ustavitev razvojnega sodelovanja s Palestinci odločila tudi Avstrija, za podobno potezo pa se je odločila tudi Nemčija.

TEL AVIV/BANGKOK/WASHINGTON - Med žrtvami napada skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael so tudi tuji državljani. Med drugim je bilo ubitih 12 Tajcev, deset Nepalcev in devet Američanov. Poleg tega je mrtvih, pogrešanih ali ujetih tudi najmanj osem francoskih državljanov in več kot deset britanskih. Zaradi spopadov med Izraelci in Palestinci več evropskih držav evakuira svoje državljane iz Izraela.

PEKING/MOSKVA - Rusija, Arabska liga in Kitajska so pozvale k ustavitvi spopadov in vzpostavitvi trajnega miru na območju. Združeni arabski emirati pa so se zavzeli tudi za diplomatska prizadevanja za preprečitev širšega regionalnega konflikta. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je po srečanju z generalnim sekretarjem Arabske lige Ahmedom Abulom Gejtom poudaril, da je ustanovitev palestinske države najzanesljivejša rešitev za vzpostavitev miru v Izraelu.

TEHERAN - Misija Irana pri Združenih narodih je v nedeljo zanikala, da bi bil Teheran neposredno vpleten v napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael. "Odločno podpiramo Palestino, vendar nismo vpleteni v palestinski odziv, saj je izključno v rokah Palestine," so zapisali v izjavi za javnost. Hamas je pred tem sporočil, da ima za napade na izraelske cilje konec tedna podporo Irana.

STOCKHOLM - Nobelovo nagrado za ekonomijo za leto 2023 je prejela ameriška ekonomistka in profesorica na Harvardu Claudia Goldin za napredek pri razumevanju uspešnosti žensk na trgu dela, je sporočila Kraljeva švedska akademija znanosti.

LUXEMBOURG - Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Luksemburgu je zmagala opozicijska konservativna Krščansko-socialna ljudska stranka (CSV), ki jo vodi Luc Frieden, z 29,2 odstotka glasov. Doslej vladajoča koalicija, ki jo sestavljajo liberalci, socialisti in Zeleni, pa se bo morala po desetih letih posloviti z oblasti.

MÜNCHEN/WIESBADEN - Konservativni stranki krščanskih demokratov in socialistov sta slavili na nedeljskih volitvah v nemških zveznih deželah Hessen in Bavarska. V Hessnu so krščanski demokrati glede na izide prejeli 34,6 odstotka, na Bavarskem pa krščanski socialisti 37 odstotkov podpore. Volilni izid kaže na okrepitev položaja skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), ki se je v Hessnu uvrstila na drugo, na Bavarskem pa na tretje mesto.

BRUSELJ - Svet EU je Nizozemca Wopkeja Hoekstro imenoval za novega evropskega komisarja za podnebno ukrepanje, so sporočili iz Bruslja. Imenovanje Hoekstre je sledilo odstopu njegovega rojaka Fransa Timmermansa z mesta podpredsednika Evropske komisije. Poleg tega bo podpredsednik komisije, Slovak Maroš Šefčovič pristojen za evropski zeleni dogovor, nad katerim je prav tako bdel Timmermans.

STRASBOURG - Letošnji dobitnik nagrade Vaclava Havla za človekove pravice, ki jo podeljuje Svet Evrope, je zaprti turški zagovornik človekovih pravic, filantrop in aktivist Osman Kavala. V pismu, ki ga je na slovesnosti ob podelitvi prebrala njegova žena Ayse Bugra Kavala, je Kavala poudaril, da nagrado posveča nezakonito zaprtim sodržavljanom.

HERAT - V Afganistanu po silovitem potresu, ki je v soboto prizadel odročno območje na zahodu države in zahteval več kot 2000 smrtnih žrtev, v ruševinah še vedno iščejo morebitne preživele. V opustošeno regijo je medtem začela prihajati pomoč. Po zadnjih podatkih je smrtnih žrtev najmanj 2053, več kot 9200 ljudi pa je bilo v potresu poškodovanih. Državo je medtem stresel nov potres z magnitudo 5,1. Tudi ta je prizadel območje blizu mesta Herat. O žrtvah in škodi za zdaj ne poročajo.

DAMASK/ANKARA - V turškem raketnem napadu je bilo po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu, ki spremlja razmere v Siriji, ubitih 20 pripadnikov kurdskih varnostnih sil, približno 50 pa jih je bilo ranjenih. Turške sile so obstreljevale center za usposabljanje na severovzhodu Sirije, ki je pod nadzorom Kurdov.

BEOGRAD - Beograd Prištini ne namerava izročiti Milana Radoičića, ki je prevzel odgovornost za organizacijo nedavnega napada na severu Kosova, je za britansko mrežo Sky News minuli konec tedna dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Obenem je znova zanikal vpletenost Beograda v napad in tudi zadnja namigovanja Prištine, da je bil vanj vpleten njegov sin Danilo Vučić.

BRUSELJ - Svet EU je sprejel novo direktivo o obnovljivih virih energije, katere cilj je povečati delež uporabe obnovljivih virov energije v EU na do 45 odstotkov do leta 2030, od držav članic pa zahteva izpolnjevanje ambicioznejših ciljev v različnih sektorjih. Svet EU je poleg tega sprejel tudi novo uredbo o razogljičenju letalskega sektorja.