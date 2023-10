Pregled - šport, 9. 10. (ponedeljek)

Ljubljana, 9. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 9. oktobra.

BRDO PRI KRANJU - Slovenska nogometna reprezentanca se je na Brdu pri Kranju zbrala za priprave na novi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024. Slovenci se bodo merili s Finsko doma in s Severno Irsko v gosteh. Želja in cilj sta v soboto premagati Finsko in se z novim pozitivnim valom odpraviti na Severno Irsko.

CELJE - Albert Riera zapušča mesto glavnega trenerja Celja, trenutno vodilne ekipe slovenskega nogometnega prvenstva. Španski trener odhaja k francoskemu drugoligašu Bordeauxu, za katerega od letos igra Žan Vipotnik. Celjani so na Facebooku potrdili menjavo na celjski klopi. Ob tem so dodali, da s francoskim klubom še potekajo pogajanja o odškodnini.

SEUL - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je uspešno začela nastope na turnirju WTA v Seulu z nagradnim skladom 259.303 dolarjev. Ljubljančanka, 99. na današnji svetovni lestvici, je v prvem krogu gladko, s 6:4 in 6:4 premagala osmo nosilko in 52. igralko sveta, Britanko Katie Boulter.

LJUBLJANA - Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je na svetovni lestvici zdrsnila na 90. mesto, Slovenija pa ima spet dve igralki med prvo stoterico, saj je Kaja Juvan napredovala na 99. položaj. Med najboljšo deseterico ni sprememb, na vrhu je Belorusinja Arina Sabalenka pred Poljakinjo Igo Swiatek, zmagovalko Pekinga, in Američanko Coco Gauff.

PODČETRTEK - Košarkarji Terme Olimia Podčetrtka so v 2. krogu lige Nova KBM doma izgubili proti Šentjurju s 67:94 (21:21, 36:48, 45:72).

LJUBLJANA - Nagrada, namenjena najboljšemu športniku in športnici evropskih iger, ki potekajo pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev, bo poimenovana po leta 2020 preminulemu Janezu Kocijančiču, slovenskemu politiku in pravniku, prvemu predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), so danes sporočili iz OKS.

KOPER - Najboljša posameznica nedeljskega plavalnega mitinga v Kopru je bila plavalka Olimpije Neža Klančar, ki je presenetila z osebnima rekordoma 1:07,15 na 100 m prsno in 59,75 na 100 m hrbtno. Gre za disciplini, ki ju plava redko, z dosežkoma pa se je pridružila najboljšim v zgodovini slovenskega plavanja v teh disciplinah.

LJUBLJANA - Ljubljančan Žan Luka Štirn je letos postavil nove mejnike v slovenskem golfu. Aprila je vpisal prvo zmago na nemški seriji turnirjev Golf Pro, minuli konec tedna pa je postal še prvi Slovenec s pravico nastopa na turnirjih challenge evropske turneje 2024.