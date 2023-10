Delo o vojni med Izraelom in Hamasom (9. 10.)

Ljubljana, 8. oktobra - Boštjan Videmšek v komentarju Vsi scenariji so grozljivi piše o Izraelu, kjer so po sobotnih presenetljivih in silovitih napadih palestinskega skrajnega gibanja Hamas uradno razglasili vojno stanje. Avtor meni, da je padel status quo, padle pa so tudi zgodovinske naracije, s tem se je začela nova vojna, v kateri ne bo zmagovalcev.