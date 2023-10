Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. in 8. 10.)

Ljubljana, 8. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o uspehu kolesarja Tadeja Pogačarja, ki je zmagal na 117. kolesarski dirki po Lombardiji. Za 25-letnika s Klanca pri Komendi je to že tretja zaporedna zmaga na zadnjem spomeniku sezone, skupno pa peta na največjih petih enodnevnih preizkušnjah, so še poročale.