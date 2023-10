Pregled - šport, 7. 10. (sobota)

Ljubljana, 7. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 7. oktobra.

BERGAMO - Slovenski as Tadej Pogačar je zmagovalec 117. kolesarske dirke po Lombardiji. Za 25-letnika je to že tretja zaporedna zmaga na zadnjem spomeniku sezone, skupno pa peta na največjih petih enodnevnih preizkušnjah. V ozadju se je sedmerica spopadla za preostali dve mesti na odru za zmagovalce. Z zaostankom 51 sekund je drugo mesto zasedel domačin Bagioli, tretje pa še drugi slovenski as Roglič, ki je odpeljal zadnjo dirko za svoje zdajšnje moštvo pred selitvijo k Bora-Hansgrohe.

TOKIO - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Tokiu, na turnirju olimpijskih kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah, ni izpolnila cilja. Že krog pred koncem je jasno, da želenega drugega mesta ne more več osvojiti, po štirih pričakovanih zmagah sta bila usodna dva zaporedna poraza proti ZDA in Japonski.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v 12. krogu Prve lige Telemach premagali Muro s 3:1 (2:1). Pred tem je vodilno Celje z 2:1 (1:1) ugnalo Bravo.

SARAJEVO - Slovenski balinar Jure Kozjek je na evropskem prvenstvu v Bosni in Hercegovini osvojil naslov evropskega prvaka v igri posamezno. Slovenska reprezentanca pa je osvojila odličja v šestih disciplinah, saj se domov vrača še z dvema srebrnima ter s tremi bronastimi kolajnami. Slovenija je doslej na največjih tekmovanjih v balinanju osvojila 267 medalj, Kozjek pa je prinesel jubilejno 70. zlato medaljo.

PARIZ - Najboljši motokrosisti na svetu sezono ta konec tedna končujejo na prestižni dirki za pokal narodov. Na ekipnem svetovnem prvenstvu, ki letos poteka v francoskem Erneeju, so si danes v kvalifikacijah Slovenci Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič z osmim dosežkom privozili nastop v nedeljskem finalu A. Najboljši so bili Francozi.

DOHA - Nizozemec Max Verstappen je stari in novi svetovni prvak formule 1. Na današnji sprinterski dirki v Katarju je dirkač ekipe Red Bull z drugim mestom mestom dosegel dovolj točk, da ga tekmeci do konca sezone ne morejo več ujeti. Zmagal je Avstralec Oscar Piastri (McLaren).

ANTWERPEN - Prvi dan finalov po orodjih so na svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki v Sportpalaisu naslove osvojili Brazilka Rebeca Andrade na preskoku ter Kitajka Qiu Qiyuan na bradlji ter na parterju Izraelec Artem Dolgopyat, na konju Irec Rhys McClenaghan, na krogih pa je zmagal Kitajec Liu Yang. Američanka Simone Biles je danes ostala brez zmage.

KLINGENTHAL - Finale poletne sezone v smučarskih skokih za ženske v Klingenthalu je minil povsem po slovenskih notah. Ema Klinec je dobila zadnjo tekmo velike nagrade v Nemčiji. Klinec, ki se je reprezentanci priključila šele na minuli postojanki v Rasnovu, je zgolj za 0,8 točke ugnala rojakinjo Niko Križnar na drugem mestu.

KLINGENTHAL - Bolgarski smučarski skakalec Vladimir Zografski je po današnji finalni tekmi v Klingenthalu, na kateri je zasedel 11. mesto, osvojil poletno sezono za veliko nagrado. Današnja tekma je sicer pripadla Avstrijcu Manuelu Fettnerju, slovenski skakalci pa so končali daleč od vrha. Najboljši je bil Timi Zajc na 23. mestu.

RIM - Slovenska triatlonka Tjaša Vrtačič je na svoji prvi tekmi za svetovni pokal v Rimu zasedla 19. mesto. Zmagala je Nemka Nina Eim, so sporočili iz krovne slovenske triatlonske zveze.

MONT-SAINTE-ANNE - Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu je zadnjo preizkušnjo svetovnega pokala v kanadskem Mont-Sainte-Annu končala na četrtem mestu z zaostankom 16,973 sekunde. V skupnem seštevku je prav tako zasedla četrto mesto. Prepričljivo zmago je v Kanadi slavila najboljša tekmovalka to sezono, Avstrijka Valentina Höll.