Pregled - svet, 7. 10. (sobota)

TEL AVIV/GAZA - Palestinska oborožena skupina Hamas je davi z raketami nepričakovano napadla izraelska mesta, večje število borcev pa je vdrlo na ozemlje Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da so v vojni, letalske sile pa že cel dan izvajajo povračilne napade v Gazi. V raketnih napadih in bojih je življenje po podatkih izraelskih oblasti doslej izgubilo najmanj 100 ljudi. Ranjenih je po zadnjih podatkih najmanj 985. Na območju Gaze je po navedbah zdravstvenih oblasti umrlo najmanj 198 ljudi, več kot 1600 tisoč pa je bilo ranjenih. Današnji napad so ostro obsodile EU in ZDA, obsodbe Hamasovih dejanj pa se vrstijo tudi iz drugih držav. O novem valu nasilja na Bližnjem vzhodu bo predvidoma v nedeljo razpravljal Varnostni svet ZN.

ODESA/MOSKVA - V ukrajinskem obstreljevanju ruske obmejne regije Belgorod je bila davi po navedbah lokalnih oblasti ubita ena oseba. Pred tem je pozno v petek ruska vojska z raketami napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine, pri čemer so bili ranjeni štirje ljudje. Ruska vojska je sporočila še, da je sestrelila ukrajinski dron, ki se je davi približeval Moskvi.

HERAT - V potresu z magnitudo 6,3, ki je stresel zahodni del Afganistana, je umrlo okoli 120 ljudi, več kot 1000 je ranjenih. Oblasti se bojijo, da bi število žrtev lahko še naraslo, saj je potres sprožil zemeljske plazove, nekateri ljudje pa so ostali ujeti pod ruševinami.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden in njegov nemški kolega Frank-Walter Steinmeier sta se v petek na srečanju v Beli hiši zavzela za nadaljevanje podpore Ukrajini, sicer pa sta na kratko proslavila dan Američanov nemškega rodu, ki jih je v ZDA okrog 40 milijonov. Biden je moral zaveznika pomiriti glede na to, da nekateri kongresni republikanci želijo prekiniti pomoč Ukrajini. V kongresu sprejeti zakon o začasnem podaljšanju financiranja zvezne vlade ZDA namreč ne predvideva dodatne pomoči Ukrajini, vendar pa Biden zagotavlja, da se vlada s kongresom pogaja v tej smeri.

WILMINGTON - Sin predsednika ZDA Joeja Bidna, Hunter Biden je v petek na zveznem sodišču v Delawaru zaprosil, naj se obtožnica v treh točkah zaradi nakupa orožja zavrže, ker še vedno velja dogovor s tožilstvom o imuniteti. Če zahteva o razveljavitvi obtožnice zaradi laganja pri nakupu orožja in posedovanju orožja v času odvisnosti od mamil ne bo uspela, se bo kmalu začel sodni proces, po katerem Hunterju Bidnu v najslabšem primeru grozi 25 let zaporne kazni. Ameriški pravni analitiki sicer menijo, da bi bila takšna kazen nenavadna in pretirana.

MADRID - Z juga Španije so ponoči uspešno izstrelili raketo Miura 1, s čimer je ta postala prva povsem španska raketa, ki je sposobna doseči vesolje. Raketo za večkratno uporabo je zasnovalo in izdelalo zasebno podjetje PLD Space, ki ima za sabo dve neuspeli misiji iz maja in junija. S prvim poletom so preverili delovanje ključnih tehnologij med letom. Pridobljene informacije bodo podjetju pomagale pri izboljšavah in spremembah v razvoju. Te bodo nato vključili v svoj naslednji projekt - suborbitalno raketo Miura 5, ki jo nameravajo izstreliti leta 2025 iz Francoske Gvajane.

DŽAKARTA - V Indoneziji je ta teden po številnih zapletih stekel promet po prvi hitri železnici v Jugovzhodni Aziji. Več milijard dolarjev vreden projekt je indonezijski predsednik Joko Widodo označil za simbol modernizacije. Z vlakom, ki lahko doseže hitrost do 350 kilometrov na uro, je iz prestolnice Džakarta v Bandung po novem moč priti v 45 minutah.