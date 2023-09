Poklukar z ministrom iz BiH za tesno sodelovanje pri migracijah

Ljubljana, 21. septembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Nenadom Nešićem po telefonu govoril o migracijah in upravljanju meja. Poklukar se je sogovorniku zahvalil za pomoč BiH ob poplavah v Sloveniji. Dogovorila sta se še, da bo Nešić novembra obiskal Slovenijo, so danes sporočili z notranjega ministrstva.