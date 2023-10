Pregled - šport, 5. 10. (četrtek)

Ljubljana, 5. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 5. oktobra.

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 2. krogu konferenčne lige izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 0:1 (0:0). Edini gol na tekmi je dosegel Aleksandar Čavrić v 55. minuti z bele pike. Slovenske prvake naslednja tekma v tem tekmovanju čaka 26. oktobra, ko bodo gostovali pri Klaksviku na Ferskih otokih.

ABU DABI - S tekmo med Dallas Mavericks in Minnesoto Timberwolves v Združenih arabskih emiratih so se v severnoameriški košarkarski ligi NBA začele pripravljalne tekme pred novo sezono, ki bo startala 25. oktobra. Zasedba Luke Dončića je izgubila z 99:111, slovenski zvezdnik pa je v 17 minutah na parketu zbral 25 točk.

LJUBLJANA - Slovenski košarkarski reprezentant Žiga Samar je v evroligaškem debiju dosegel pet točk, njegova Alba Berlin pa je morala v nemškem obračunu priznati premoč Bayern Münchnu, ki je na domačem parketu slavil z 80:68. Ob Samarju slovenske barve v evroligi zastopa še naturalizirani Američan Mike Tobey, ki brani barve Crvene zvezde. V uvodnem krogu so Beograjčani gostili francoski Asvel in zmagali s 94:73. Tobey je igral 13 minut, v katerih je zgrešil vse štiri mete na koš in tekmo končal s petimi skoki.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 9. kroga lige ICEHL doma izgubili proti Salzburgu z 2:3.

LJUBLJANA - Meta Hrovat zaradi bolečin v hrbtu ne bo nastopila na uvodnem ženskem veleslalomu sezone 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju 28. oktobra na ledeniku Rettenbach.