Pregled - svet, 5. 10. (četrtek)

GRANADA - Pogovore na tretjem zasedanju Evropske politične skupnosti (EPS) so zaznamovale vojna v Ukrajini ter napetosti na Kosovu in v Gorskem Karabahu. EU je ob tem zagotovila nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, pa tudi pomoč Armeniji po prihodu množice beguncev iz Azerbajdžana. Voditelji okoli 50 evropskih držav, ki so na uradnem delu zasedanja govorili o energetiki, zelenem prehodu, digitalizaciji, multilateralizmu, varnosti in geopolitičnih vprašanjih, vrh zaključujejo z večerjo v osrednji znamenitosti Granade, trdnjavi Alhambra.

HARKOV - V ruskem raketnem napadu v regiji Harkov na vzhodu Ukrajine, kjer naj bi zadeli kavarno v vasi Groza blizu mesta Kupjansk, je bilo ubitih najmanj 51 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za brutalen zločin in teroristično dejanje. Napad je najostreje obsodil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. O napadu so poročali tudi iz regije Herson na jugu Ukrajine, kjer naj bi ruske sile obstreljevale bolnišnico v mestu Berislav.

STOCKHOLM - Dobitnik Nobelove nagrade za literaturo je norveški pisatelj Jon Fosse. Nagrado je prejel za "svoje inovativne igre in prozo, ki daje glas neizrekljivemu". Kot je utemeljila Švedska akademija, je obsežen Fossejev opus, ki je napisan v norveškem nynorsku, sestavljen iz številnih dram, romanov, pesniških zbirk, esejev, otroških knjig in prevodov.

HOMS - V Siriji je v napadu z brezpilotnim letalnikom na vojaško akademijo umrlo več kot 100 ljudi, so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice, ki ima sedež v Londonu. Napad se je zgodil med podelitvijo diplom na vojaški akademiji.

BENETKE - Po nesreči avtobusa v Mestrah pri Benetkah, v kateri je v torek umrlo 21 ljudi, 18 pa jih je bilo poškodovanih, so pristojni identificirali vse žrtve, so v sredo zvečer sporočile beneške oblasti. Kot so dejali, je bila identifikacija zahtevna, saj številni potniki pri sebi niso imeli dokumentov. Poškodovanih je 18 ljudi, med katerimi jih je pet v življenjski nevarnosti.

LJUBLJANA - Letošnji september je bil s precejšnjo razliko najtoplejši v zgodovini meritev, je objavila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). Ob tem je ocenila, da bo tudi letošnje leto verjetno najtoplejše v zgodovini, saj je najtoplejši september sledil poletju z rekordnimi temperaturami v številnih državah.

STRASBOURG - Evropski parlament je na zasedanju na tajnem glasovanju podprl imenovanje Wopkeja Hoekstre za evropskega komisarja za podnebno ukrepanje ter novo vlogo Maroša Šefčoviča kot izvršnega podpredsednika Evropske komisije za evropski zeleni dogovor. Tako Hoekstra kot Šefčovič sta se pristojnemu odboru Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) predstavila v ponedeljek in torek. Vendar sta podporo odbora in s tem zeleno luč za glasovanje na plenarnem zasedanju dobila šele v sredo po dodatnih pisnih pojasnilih na nekatera vprašanja, ki jih po mnenju članov odbora nista zadostno pojasnila na zaslišanjih.

LUXEMBOURG - Evropsko računsko sodišče je za zaključni račun EU za leto 2022 ugotovilo, da gre za resničen in pošten prikaz stanja, a da se je število napak pri porabi povečalo. Na proračunske odhodke je tako kot minula leta izdalo negativno mnenje. Posvarilo je, da tveganja za proračun EU predstavljajo dolg, inflacija in vojna v Ukrajini.

KIJEV - Ukrajina je sporočila, da je začasno ustavila postopek, ki ga je pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) sprožila proti Poljski, Madžarski in Slovaški zaradi enostranskega podaljšanja omejitve uvoza ukrajinskega žita kljub odločitvi EU, da teh omejitev ne podaljša.

WASHINGTON - ZDA so Ukrajini izročile približno 1,1 milijona zaseženih iranskih nabojev, je v sredo sporočila ameriška vojska. Strelivo so decembra lani zasegli z ladje, ki je bila na poti v Jemen, ukrajinski vojski pa so jih predali v ponedeljek, so še pojasnili na osrednjem poveljstvu ameriške vojske.

NEW DELHI - Severovzhod Indije so v sredo prizadele hude poplave, ki jih je povzročilo močno deževje in razlitje himalajskega ledeniškega jezera. Umrlo je najmanj 14 ljudi, več kot sto jih pogrešajo, med njimi 22 pripadnikov vojske. Poplave so prizadele več kot 22.000 ljudi. Več kot 3000 turistov je obtičalo na območju, potem ko je voda odnesla ceste in številne mostove.

NIAMEY/PARIZ - Francosko obrambno ministrstvo je sporočilo, da se bo umik pripadnikov francoske vojske in vojaške opreme iz Nigra začel ta teden. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dlje časa kljuboval nigrski hunti, ki je julija prišla na oblast z vojaškim udarom, vendar je na koncu popustil njihovi zahtevi po odhodu francoskih vojakov in diplomatov.

ZAGREB - Hrvaška vlada in vladajoča stranka HDZ sta med skoraj deseturno razpravo v saboru o nezaupnici zunanjemu ministru Gordanu Grliću Radmanu zavrnili predlog 37 opozicijskih poslancev o njegovi razrešitvi. Predlog so vložili, ker Grlić Radman v premoženjsko kartico ni vpisal za 2,11 milijona evrov dividend podjetja Agroproteinka, katerega solastnik je.