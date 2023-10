Policisti prijeli osumljenca kaznivega dejanja v Logatcu

Logatec, 5. oktobra - Policisti so prijeli osumljenca, ki so ga iskali zaradi kaznivega dejanja, za posledicami katerega je v Logatcu umrl 88-letnik. Pri prijetju ni bil nihče poškodovan, osumljencu pa so odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja.