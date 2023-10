Zaradi poškodb z ostrim predmetom umrl 88-letnik, policija znanega osumljenca še išče

Logatec, 5. oktobra - Policisti na območju Logatca obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po prvih podatkih je v dogodku za posledicami poškodb, prizadejanih z ostrim predmetom, umrl 88-letni moški. Policija sicer znanega osumljenca, ki je lahko nevaren, še išče in prosi za informacije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.