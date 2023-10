Dan arhitektov letos posvečen arhitektu Edvardu Ravnikarju

Nova Gorica, 6. oktobra - Dan arhitektov, osrednji letni dogodek Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), je letos posvečen arhitektu Edvardu Ravnikarju, njegovim urbanističnim zasnovam, arhitekturi in izročilu. Program bo ves dan potekal v Novi Gorici, mestu, ki ga je na obmejnem prostoru z Italijo zasnoval in dolgoročno zaznamoval prav Ravnikar.