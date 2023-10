V Novi Gorici se z razstavo poklanjajo arhitektu svojega mesta

Nova Gorica, 5. oktobra - Na zunanjem razstavišču ob Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bodo z današnjim odprtjem razstave Ravnikar in Nova Gorica pripravili osrednji dogodek programa Ravnikarjevo leto v Ravnikarjevem mestu. Novo Gorico so po drugi svetovni vojni začeli graditi po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja, njegove zamisli pa so vidne še danes.