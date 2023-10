Pregled - šport, 4. 10. (sreda)

ZÜRICH - Mednarodna nogometna zveza je danes sporočila, da bo svetovno prvenstvo leta 2030 na evropskih, afriških in južnoameriških tleh. V času zaključnega turnirja 2030 bodo večino tekem gostili Španija, Portugalska in Maroko, ki so se odločili tudi za skupno kandidaturo pri organizaciji enega največjih športnih dogodkov na svetu, tri tekme pa bodo tudi v Urugvaju, Argentini in Paragvaju. Uvodna bo v Montevideu, ki je leta 1930 gostil premierno SP.

ZÜRICH - Mednarodna nogometna zveza Fifa je danes odpravila prepoved nastopa ruskih mladinskih reprezentanc na svetovnih prvenstvih do 17 let. Kot je danes sporočila Fifa, zveza sledi odločitvi Evropske nogometne zveze Uefe.

LJUBLJANA - Nogometaši španskega Atletica iz Madrida so po neodločenem izidu z Laziem pred tednom dni v italijanski prestolnici danes na svoji Wandi Metropolitano premagali nizozemski Feyenoord s 3:2. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico. Leipzig je doma izgubil proti Manchester Cityju z 1:3. Benjamin Šeško je v igro vstopil v 70. minuti, Kevin Kampl pa ni igral za Leipzig.

TOKIO - Slovenski odbojkarji so še naprej na dobri poti, da si zagotovijo nastop na olimpijskih igrah. Na kvalifikacijskem turnirju skupine B v Tokiu so premagali še četrtega tekmeca, tokrat jim je moral priznati premoč Egipt. Izid tekme je bil 3:1.

ANTWERPEN - Simone Biles se je v Antwerpnu z današnjo zmago Američank, ki so na svetovnih prvenstvih še sedmič zaporedoma dobile ekipno tekmo, zapisala v zgodovino športne gimnastike. To je zanjo že 20. zlata kolajna s SP, obenem pa je dosegla tudi rekord po številu kolajn na olimpijskih igrah in SP. S skupno 33 kolajnami je postala najboljša v zgodovini.

LJUBLJANA - V nedeljo, 22. oktobra, bo v slovenski prestolnici potekal ljubljanski maraton, največji tekaško-rekreativni dogodek v Sloveniji. Doslej je prijavljenih nekaj več kot 12.600 tekačev, prijave pa so odprte še do 10. oktobra, so sporočili prireditelji. Ti za letošnji dogodek obljubljajo številne novosti, tudi novo startno mesto.

BARKOVLJE - Barcolana, največja jadralska regata s skupinskim startom na svetu, bo 55. po vrsti potekala 8. oktobra v Tržaškem zalivu. Do torka je bilo prijavljenih 1420 jadrnic. V soboto bodo osmič izpeljali regato Na Barcolano iz Slovenije, pričakujejo okrog 50 jadrnic.

RIJAD - Potem ko je Mednarodna nogometna zveza Fifa predčasno odločila, da bo organizacijo svetovnega prvenstva 2030 zaupala šestim državam na treh celinah, je Savdska Arabija napovedala kandidaturo za organizacijo naslednjega mundiala leta 2034. Kot je danes sporočila savdska zveza, je ideja o tem tlela že dlje časa.

LJUBLJANA - Panoga za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije je pred začetkom nove sezone svetovnega pokala dobila novega predsednika zbora in odbora za alpsko smučanje. Janez Bijol iz Vuzenice je na volilnem zboru panoge v prostorih zveze v Ljubljani prejel soglasno podporo predstavnikov klubov in društev. Bijol je bil edini kandidat.

TOKIO - Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez, šestkratni svetovni prvak v kraljevem razredu motoGP, po koncu sezone zapušča ekipo Honde. Japonska ekipa je dodala, da bo pogodbo prekinila predčasno, leto dni pred iztekom dogovora. S tem je Honda končala enajstletno sodelovanje s 30-letnim voznikom.