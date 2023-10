Pregled - svet, 4. 10. (sreda)

BRUSELJ - Države članice EU so dosegle dogovor o ključnem delu reforme evropskega azilnega sistema oziroma krizni uredbi, je sporočilo špansko predsedstvo Sveta EU. Skladno z dogovorom bodo članice, ki se bodo znašle pod velikim migracijskim pritiskom, lahko prilagodile določena pravila iz evropskega pakta o azilu in migracijah. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila dogovor. Cilj Bruslja je, da prenovljeni evropski pakt o azilu in migracijah uzakoni do evropskih volitev prihodnje leto.

STRASBOURG - Razprava o paktu o migracijah in azilu v Evropskem parlamentu je pokazala, da so med političnimi skupinami velike razlike v stališčih glede upravljanja migracij v EU. Podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas je pakt označil za celovito rešitev in opozoril, da se čas za njegovo sprejetje izteka. Iz parlamenta so kasneje sporočili, da se bodo nadaljevala pogajanja z državami članicami o paktu o azilu in migracijah. Pogajanja je parlament začasno ustavil 20. septembra, ker članice do takrat niso dosegle dogovora o uredbi o kriznih razmerah.

BRATISLAVA/PRAGA/DUNAJ/BRUSELJ - Slovaška bo zaradi povečanega števila nezakonitih migrantov uvedla začasen nadzor na meji z Madžarsko. Ukrep bo začel veljati v četrtek, je sklenila vlada v Bratislavi, ki je odločitev utemeljila s ponovno uvedbo mejnih kontrol Avstrije, Češke in Poljske na meji s Slovaško. Evropska komisija se je odzvala na uvajanje nadzora na notranjih schengenskih mejah in poudarila, da mora biti to skrajni in časovno omejen ukrep.

STOCKHOLM - Letošnji Nobelovi nagrajenci za kemijo so Moungi Bawendi, Louis Brus in Aleksej Ekimov za prispevek na področju kvantnih pik, je sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Kvantne pike so polprevodniške nanostrukture, ki se jih koristi na več različnih tehnoloških področjih - od LED zaslonov do operiranja tumorjev. Imena treh raziskovalcev, ki delujejo v ZDA, so v javnost sicer pricurljala že štiri ure pred uradno razglasitvijo.

WASHINGTON - Republikanski kongresnik iz Ohia Jim Jordan je kot prvi javno napovedal kampanjo za izvolitev na položaj predsednika predstavniškega doma ameriškega kongresa, potem ko je bil v torek kot prvi v zgodovini s tega položaja odstavljen Kevin McCarthy. Glasovanje o novem predsedniku predstavniškega doma je napovedano za prihodnjo sredo. Predsednik ZDA Joe Biden je medtem pozval k odpravi globokih političnih delitev v državi, da bi preprečili ponovitev drame, ki je pripeljala do odstavitve McCarthyja.

OSIJEK - V tovarni za reciklažo PET-plastike Drava International v Osijeku je ponoči izbruhnil velik požar, ki ga je hrvaškim gasilcem uspelo lokalizirati in spraviti pod nadzor. Osiješka mestna uprava je ob tem sporočila, da se aktivno gašenje požara nadaljuje. Poleg tega bodo gasilci na prizorišču dežurali vso noč. Čez dan je namreč gorelo nekaj tisoč kvadratnih metrov na prostem uskladiščene plastike. Pristojni v podjetju medtem sumijo, da za izbruhom požara tiči zunanji vpliv, več pa bo po njihovih besedah razjasnila preiskava.

BENETKE - Nesreča avtobusa v Mestrah pri Benetkah, v kateri je v torek umrlo 21 ljudi, 15 pa jih je bilo poškodovanih, je v Italiji sprožila burno razpravo o varnosti na cestah. Nesreča naj bi bila zaradi pomanjkanja naložb v varnostno opremo v cestnem prometu le vprašanje časa. Vzrok nesreče še ni znan, mediji pa ugibajo, da je voznik zaradi slabosti izgubil nadzor nad vozilom. Tožilstvo v Benetkah je ugotovilo, da avtobus pred padcem z nadvoza ni trčil v drugo vozilo. Med žrtvami so tudi tuji državljani, med drugim iz Nemčije, Ukrajine in Hrvaške.

VATIKAN - Papež Frančišek je odprl škofovsko sinodo o prihodnosti katoliške cerkve, na kateri bodo govorili o izzivih, s katerimi se sooča Cerkev. Na srečanju bodo v prihodnjih štirih tednih obravnavali tudi nekatere občutljive teme, kot sta homoseksualnost v Cerkvi in položaj žensk. Frančišek je ob tem tudi neposredno nagovoril marginalizirane skupnosti, ki jim je sporočil, da je Cerkev odprta za vse. Na sinodalni skupščini tokrat poleg moških klerikov polnopravno sodelujejo tudi redovnice in laiki.

VATIKAN/PARIZ - Papež Frančišek je pred prihajajočo podnebno konferenco COP28 sodelujoče pozval k sprejetju zavezujočih ukrepov pri opuščanju fosilnih goriv. "Zaradi globalnega segrevanja svet propada," je izpostavil in opozoril, da je škoda ponekod že nepovratna. Več nevladnih organizacij pa je pozvalo države skupine G20, naj pospešijo reformo mednarodnega sistema financiranja ukrepov za učinkovit boj proti podnebnim spremembam. "Svet je na robu katastrofe," so nevladniki opozorili pred srečanjem Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke.

STRASBOURG - Kandidata za evropskega komisarja za podnebno ukrepanje Wopke Hoekstra in za izvršnega podpredsednika za evropski zeleni dogovor Maroš Šefčovič sta po dodatnih pojasnilih dobila potrebno dvotretjinsko podporo v pristojnem odboru Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI). O obeh bodo evropski poslanci predvidoma v četrtek odločali na plenarnem zasedanju.

BRUSELJ - Evropska komisija je tudi uradno sprožila preiskavo glede kitajskih subvencij za električna vozila, ki jo je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala septembra. Ugotavljali bodo, če imajo vrednostne verige električnih vozil na Kitajskem koristi od nezakonitega subvencioniranja in ali to subvencioniranje povzroča ali grozi, da bo povzročilo gospodarsko škodo proizvajalcem tovrstnih vozil v EU. Na podlagi ugotovitev preiskave se bo komisija odločila, ali bo uvedla izravnalne protisubvencijske dajatve na uvoz tovrstnih vozil iz Kitajske.

NEW YORK - V ZDA se je začela stavka 75.000 delavcev največje zdravstvene organizacije v državi Kaiser Permanente. Gre za največjo stavko zdravstvenih delavcev v zgodovini ZDA. Sindikalno organizirani delavci stavkajo v Kaliforniji, Koloradu, Washingtonu, Virginiji, Oregonu in prestolnici Washington. Med opozorilno stavko, ki bo trajala do sobote, se nadaljujejo pogajanja med vodstvom Kaiser Permanente in sindikati. Glavni razlog za stavko je preobremenjenost zdravstvenega osebja.

MANCHESTER - Britanski premier Rishi Sunak je na kongresu svoje konservativne stranke obljubil spremembe pred volitvami, pri čemer je napovedal vrsto novih politik in ukrepov. Med drugim je obljubil uvedbo zakonodaje za zmanjšanje uporabe tobaka med mladimi ter uvedbo t.i. naprednega britanskega standarda na področju sredješolskega izobraževanja, kot tudi nove infrastrukturne projekte. Njegov nastop je sicer zaznamovala napoved o ukinitvi dela projekta hitre železnice med Birminghamom in Manchestrom, znane kot HS2.

MADRID - Španski socialisti (PSOE) vršilca dolžnosti predsednika vlade Pedra Sancheza in združenje več manjših levih strank Sumar, ki se pogovarjajo o sestavi nove vlade, podpirajo pomilostitev katalonskih separatistov, je sporočil tiskovni predstavnik združenja Nacho Alvarez. Sumar je tako potrdil vlogo najverjetnejšega koalicijskega partnerja Sanchezove stranke PSOE, vendar pa bo za sestavo nove vlade pod vodstvom socialistov potrebna tudi podpora manjših strank, vključno s katalonskimi separatisti.

BEOGRAD/PRIŠTINA - Glavni osumljenec za nedavni napad na kosovsko policijo v kraju Banjska Milan Radoičić se je po torkovi aretaciji in branju obtožnice v Srbiji izrekel za nedolžnega, sodnik pa ga je kljub predlaganemu priporu izpustil na prostost. Radoičić je odgovornost za napad prevzel v petek, Kosovo pa zahteva njegovo izročitev. Srbija je medtem začela umikati svoje vojake z meje s Kosovom, je v torek sporočila Bela hiša in s tem potrdila predhodne navedbe srbskih oblasti.