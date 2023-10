V New Yorku se je začel sodni proces proti ustanovitelju kriptoborze FTX Bankmanu-Friedu

New York, 4. oktobra - Na zveznem sodišču v New Yorku se je danes z uvodnima nastopoma tožilstva in obrambe začel sodni proces proti ustanovitelju bankrotirane kriptoborze FTX Samu Bankmanu-Friedu, ki se je avgusta izrekel za nedolžnega vseh točk obtožnice. Ta mu med drugim očita pranje denarja, goljufije, zaroto in podkupovanje.