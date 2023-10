Bruselj: Nadzor na notranjih schengenskih mejah skrajni ukrep

Bruselj, 4. oktobra - Evropska komisija se je danes odzvala na uvajanje nadzora na notranjih schengenskih mejah, potem ko so se Avstrija, Češka in Poljska odločile, da z današnjim dnem uvedejo začasni nadzor na svojih mejah s Slovaško. Pri komisiji so poudarili, da mora biti to skrajni in časovno omejen ukrep.