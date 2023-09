Fajon na srečanju C5 poudarila, da je treba zaščititi zunanje meje EU

Dunaj, 27. septembra - Zunanji ministri držav skupine C5 so danes na Dunaju opozorili na pereče vprašanje nezakonitih migracij, pri čemer so poudarili evropski pristop. Zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da mora EU zaščititi svoje zunanje meje, če želimo ohraniti schengen. Ministri so govorili tudi o Ukrajini in se zavzeli za pospešitev širitve na Zahodni Balkan.