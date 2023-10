Vlada določila besedilo resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa

Ljubljana, 4. oktobra - Vlada je na seji določila besedilo predloga resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030. Primarni cilj nacionalnega programa je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu, in sicer da na slovenskih cestah do leta 2030 ne bo umrlo več kot 50 ljudi, so sporočili po seji.