V okviru dneva brez smrtnih žrtev na cestah poostren nadzor policije

Ljubljana, 20. septembra - V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki v ospredje postavlja odločitev za varčne poti in racionalnejše načine potovanj, in dnevov prometne varnosti danes obeležujemo dan brez smrtnih žrtev na evropskih cestah. Na celotnem slovenskem avtocestnem omrežju bo potekal poostren nadzor policije, so sporočili iz Agencije za varnost prometa.