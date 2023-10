V Grčiji rešili več kot 200 migrantov na čolnih

Atene, 4. oktobra - Grška obalna straža in druge ladje so v torek in zgodaj davi pri Egejskih otokih in v Sredozemskem morju rešile 239 migrantov v majhnih čolnih. Po podatkih grških oblasti so centri za registracijo migrantov na otokih v vzhodnem Egejskem morju zaradi povečanega prihoda prebežnikov dosegli svoje zmogljivosti.