Nemčija, Poljska in Češka skupaj proti nezakonitim migracijam

Berlin, 29. septembra - Nemčija, Poljska in Češka bodo vzpostavile medsebojno sodelovanje v boju proti "nečloveškemu tihotapskemu kriminalu" in nezakonitemu priseljevanju, je danes sporočila nemška notranja ministrica Nancy Faeser. Tri strani so se med drugim dogovorile, da bodo lahko patrulje nemške policije delovale na ozemlju obeh sosednjih držav.