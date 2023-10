Pregled - šport, 3. 10. (torek)

Ljubljana, 3. oktobra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 3. oktobra.

TOKIO - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca tudi na tretji tekmi turnirja skupine B olimpijskih kvalifikacij ni dovolila presenečenja. Po Tuniziji in Turčiji je kljub nekoliko slabši igri pričakovano premagala še Finsko, izid je bil 3:1 (19, -18, 20, 18). Za Slovence je bil to prvi izgubljeni niz na turnirju. Že v sredo Slovence čaka nova tekma, pomerili se bodo z Egiptom.

VARESE - Belgijec Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 102. izdaje kolesarske dirke treh dolin Vareseja. Od Busto Arsizia do Vareseja je po 196,5 km razgibane trase tekmece ugnal po samostojnem napadu na predzadnjem vzponu. Slovenska asa Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) sta zasedla četrto oziroma peto mesto.

MARIBOR - Nogometaše Maribora bo odslej vodil Ante Šimundža. Dosedanjega trenerja Damirja Krznarja je odnesel zadnji poraz ekipe v domačem prvenstvu proti Aluminiju. Pogodbo so sklenili do konca sezone 2025/26.

LJUBLJANA - Nogometaši so v elitni ligo prvakov danes opravili polovico naloge 2. kroga. Na tekmah skupin A do D je v osrednjem dvoboju Napoli gostil madridski Real, slednji je zmagal s 3:2. Manchester United je klonil proti Galatasarayu prav tako z 2:3, münchenski Bayern pa je Koebenhavn premagal tesno z 2:1.

TEL AVIV - Košarkarji Cedevite Olimpije so s porazom začeli novo sezono evropskega pokala. V Tel Avivu so izgubili proti Hapoelu s 73:100.

ASTANA - Francoz Adrian Mannarino je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v kazahstanski Astani z nagradnim skladom nekaj manj kot milijon evrov. Petintridesetletni Francoz je v finalu s 4:6, 6:3, 6:2 premagal 12 let mlajšega Američana Sebastiana Kordo.

PEKING - Rus Danil Medvedjev in Italijan Jannik Sinner sta finalista teniškega turnirja serije ATP 500 v Pekingu. Sedemindvajsetletni Rus ima priložnost za 21. naslov v karieri in šestega letos, pet let mlajši Italijan pa je letos slavil dvakrat, skupno pa osemkrat.