Pregled - svet, 3. 10. (torek)

STOCKHOLM - Letošnja Nobelova nagrada za fiziko je romala v roke francoskega znanstvenika Pierra Agostinija, madžarsko-avstrijskega znanstvenika Ferenca Krausza in francosko-švedske znanstvenice Anne L'Huillier za njihov prispevek k raziskavam elektronov v atomih in molekulah, je sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti.

STRASBOURG - Kandidata za evropskega komisarja za podnebno ukrepanje Wopke Hoekstra in za izvršnega podpredsednika za evropski zeleni dogovor Maroš Šefčovič po zaslišanjih pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta nista dobila potrebne dvotretjinske podpore. Obema so zato poslali pismi z osmimi vprašanji, odgovore pa pričakujejo do srede zjutraj. V Evropskem parlamentu hočejo izvedeti več o podnebnih ciljih do leta 2040, saj so bili dosedanji odgovori zelo šibki.

TUNIS - Tunizijski predsednik Kais Saied je v ponedeljek zvečer zavrnil več kot 100 milijonov evrov vredno finančno podporo, ki bi jo EU zagotovila Tuniziji za gospodarsko okrevanje in za upravljanje nezakonitih migracij. Ocenil je, da je predlog Bruslja v nasprotju z julija podpisanim dogovorom o sodelovanju med Tunizijo in EU. "Sprejemamo sodelovanje, vendar ne želimo miloščine," je Saied dejal na srečanju z zunanjim ministrom Nabilom Amarjem.

WASHINGTON/BRUSELJ - Ameriški predsednik Joe Biden je opravil pogovore s ključnimi zaveznicami in jim zagotovil, da bodo ZDA še naprej odločno podpirale Ukrajino. Biden je pogovore z zaveznicami opravil po tem, ko je kongres v Washingtonu v soboto sprejel začasni proračun oz. zakon o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade in tako preprečil blokado dela vlade. Ta bo imela zaenkrat dovolj denarja za normalno delo do 17. novembra. Vendar pa sprejeti predlog ne vključuje nadaljnje pomoči Ukrajini v višini šest milijard dolarjev.

WILMINGTON - 53-letni Hunter Biden, sin ameriškega predsednika Joeja Bidna, je izrekel za nedolžnega v primeru treh kaznivih dejanj, ki izhajajo iz njegovega domnevno nezakonitega nakupa revolverja leta 2018. Takrat je namreč v obrazcih za nakup orožja trdil, da ne uživa drog, čeprav je kasneje priznal, da je bil v tistem času odvisnik. Številne pravne težave Hunterja Bidna - med drugim se sooča z ostrimi obtožbami republikanskih politikov, da je sodeloval pri koruptivnih poslovnih praksah na Kitajskem in v Ukrajini - konstantno mečejo senco na politični status njegovega 80-letnega očeta, ki se bo leta 2024 potegoval za drugi mandat na položaju predsednika ZDA.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek v pogovoru za ameriški CNN zatrdil, da so zmanjšali število vojakov ob meji s Kosovom, in poudaril, da si Srbija ne želi konflikta z Natom. Srbska policija je nato danes pridržala nekdanjega podpredsednika največje stranke Srbov na Kosovu Milana Radoićića. Radoičić je v petek prevzel odgovornost za nedavni napad na kosovsko policijo v kraju Banjska in zanikal vpletenost Beograda v napad.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v ponedeljek potrdil resolucijo, s katero je odobril napotitev mednarodne varnostne misije (MSS) na Haiti pod vodstvom Kenije, kjer zaradi nasilja uličnih tolp vlada anarhija. Za mednarodno pomoč je že pred letom dni zaprosil premier Haitija Ariel Henry. Gre za policijsko misijo, ki ne bo pod okriljem ZN in Varnostni svet je le izdal dovoljenje zanjo. Resolucija mednarodne sile pooblašča za pomoč haitijskim oblastem pri zavarovanju ključne infrastrukture, kot so letališča, pristanišča, bolnišnice, šole in križišča.

MADRID - Španski kralj Felipe VI. je španskemu premierju Pedru Sanchezu iz vrst socialistov (PSOE) podelil mandat za sestavo nove vlade,. Sanchez je priložnost dobil po tistem, ko zmagovalec volitev in predsednik Ljudske stranke (PP) Alberto Nunez Feijoo prejšnji teden ni zbral zadostne podpore v parlamentu. Če Sanchezu ne bo uspelo oblikovati nove vlade do 27. novembra, bodo sledile nove predčasne parlamentarne volitve.

KAIRO - Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi, ki je na oblasti od leta 2013, ko je v vojaškem udaru strmoglavil prvega demokratično izvoljenega egiptovskega predsednika Mohameda Morsija, je v ponedeljek zvečer napovedal, da se bo decembra potegoval za tretji predsedniški mandat.

BERLIN/HAMBURG - Nemška enotnost ostaja naloga, je ob prazniku, 33. dnevu enotnosti Nemčije, poudaril nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in dodal, da morajo "vzhodnonemške zgodbe postati večji del skupne nemške zgodovine". Po besedah državnega sekretarja za vzhodno Nemčijo Carstena Schneiderja je združitev Nemčije sicer končana, vendar ni popolna.

VARŠAVA/PRAGA/DUNAJ - Poljska, Češka in Avstrija so sporočile, da bodo v sredo uvedle nadzor na svojih mejah s Slovaško s ciljem zajeziti nezakonite migracije. Na Slovaškem so v zadnjem času zabeležili porast števila prebežnikov, ki večinoma prihajajo iz Srbije prek Madžarske. V prvih osmih mesecih letos so prestregli približno 24.500 migrantov, ki so v državo vstopili nezakonito.

STRASBOURG - Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je ob 10. obletnici brodoloma ladje z migranti na južnoitalijanskem otoku Lampedusa izpostavila, da nas ta tragedija opominja, da so migracije izziv naše generacije. Na plenarnem zasedanju parlamenta v Strasbourgu je dodala, da se mora Evropa odzvati na pravičen in human način. V brodolomu ladje z okoli 500 migranti na krovu je 3. oktobra 2013 pred Lampeduso umrlo več kot 360 ljudi. Ladja s prebežniki iz Somalije in Eritreje je potonila, potem ko je na njej najprej izbruhnil požar.

BANGKOK - V streljanju v nakupovalnem središču v tajski prestolnici Bangkok sta bili ubiti dve osebi, najmanj pet pa je bilo ranjenih, so sporočile tajske reševalne službe, ki so sicer sprva poročale o treh mrtvih in štirih ranjenih. Policija je medtem že prijela strelca - šlo je za 14-letnika. Na Tajskem ima sicer veliko ljudi v lasti orožje, strelski napadi pa so v zadnjih letih vse pogostejši.

NUUK - Skupina žensk z Grenlandije od danske vlade zahteva odškodnino zaradi kampanje neprostovoljne kontracepcije v 60. letih prejšnjega stoletja. Vsaj 4500 ženskam, med njimi najstnicam, so v okviru programa, namenjenega omejevanju rodnosti med avtohtonim prebivalstvom, vstavili maternični vložek brez njihove vednosti ali soglasja.