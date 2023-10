Raziskovalci do novih spoznanj o razvoju frontotemporalne demence in amiotrofične lateralne skleroze

Ljubljana, 3. oktobra - Raziskovalci iz Slovenije, Nemčije, Velike Britanije in Kanade so odkrili nov mehanizem, povezan z mutacijo gena, ki je odgovoren za razvoj frontotemporalne demence in amiotrofične lateralne skleroze. Spoznanja dodatno razkrivajo vzroke nastanka bolezni in omogočajo razvoj novih strategij za zdravljenje, so sporočili z Instituta Jožef Stefan.