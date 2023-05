Raziskava slovenskih znanstvenikov pomemben vpogled v vzroke nastanka frontotemporalne demence

Ljubljana, 12. maja - Skupina raziskovalcev iz Slovenije, Nemčije in Nizozemske je odkrila spremembo proteina FUS, ki sodeluje pri zgodnjem razvoju frontotemporalne demence. Izsledki raziskave, objavljeni v reviji Brain, omogočajo pomemben vpogled v vzroke nastanka te bolezni in razvoj novih strategij za njeno zdravljenje, so sporočili z Instituta Jožef Stefan (IJS).