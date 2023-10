Armenija poroča o streljanju in smrtnih žrtvah ob meji z Azerbajdžanom

Erevan/Baku, 2. oktobra - Armenija je danes obtožila azerbajdžanske vojake, da so v bližini armensko-azerbajdžanske meje streljali na armensko vozilo, pri čemer naj bi prišlo tudi do smrtnih žrtev. Azerbajdžanske oblasti so obtožbe Erevana odločno zanikale. Medtem je Moskva sporočila, da naj bi neznan ostrostrelec ciljal rusko-azerbajdžansko patruljo, smrtnih žrtev ni bilo.