EU poudarja pomen humanitarne pomoči za begunce iz Gorskega Karabaha

Bruselj/Baku, 29. septembra - Nujno je zagotoviti stalno in neovirano humanitarno podporo pomoči potrebnim v regiji Gorski Karabah, pa tudi tistim, ki so regijo zapustili, je danes sporočila Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS). Po vojaški operaciji, s katero je Azerbajdžan minuli teden prevzel nadzor nad to regijo, je doslej v Armenijo prebegnilo že okoli 85.000 ljudi.