V ZD Ljubljana v procesu zaposlovanja 14 tujih zdravnikov

Ljubljana, 3. oktobra - V ZD Ljubljana so letos doslej zaposlili šest tujih zdravnikov, med njimi so tudi specializanti, do konca leta bodo predvidoma zaposlili še dva - eno pediatrinjo in enega družinskega zdravnika. V procesu zaposlovanja je še 14 zdravnikov iz držav nekdanje Jugoslavije, v zadnjih dneh je zanimanje za zaposlitev izrazilo še nekaj tujih zdravnikov.