V ZD Ljubljana predstavili pediatrični barvni trak

Ljubljana, 29. septembra - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana so dopoldne predstavili pediatrični barvni trak - orodje, ki so ga razvili sami, in je namenjeno zdravstvenim delavcem. V nujnih primerih si lahko z njim pomagajo pri določitvi, katero zdravilo in kakšna količina je primerna za otroka, ki potrebuje zdravniško pomoč, glede na njegovo višino in težo.