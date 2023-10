Mesec požarne varnosti s poudarkom na preprečevanju požarov v naravi

Ljubljana, 2. oktobra - Oktober je mesec požarne varnosti, ki letos poteka pod sloganom Skupaj za varno naravo. Poudarek tokratnega mesca požarne varnosti je preprečevanje požarov v naravi, saj je bil lanski požar na Krasu močan opomin, kako uničujoči so lahko požari v naravi, ki so pogosto posledica človeške nepazljivosti, so sporočili z ministrstva za obrambo.