Na konferenci o požarni varnosti stavb in infrastrukture

Ljubljana, 9. marca - Mnogim požarom botruje podhranjenost stroke, so izpostavili sodelujoči na današnji konferenci Slovenski inženirski dan, ki je letos v ospredje postavila požarno varnost stavb in infrastrukture. Kot so ocenili, se to kaže že pri načrtovanju objektov. Udeleženci dogodka, ki je potekal prek spleta, so sprejeli tudi deklaracijo o požarni varnosti.