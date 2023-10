Švarc Pipan: Šketa prevzel odgovornost za svoje ravnanje

Ljubljana, 2. oktobra - Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan se je odzvala na odstop generalnega državnega tožilca Draga Škete. Kot je zapisala v izjavi za javnost, moramo imeti ničelno toleranco do vožnje pod vplivom alkohola, zato ministrica ceni, da je Šketa takoj in brez pomisleka prevzel odgovornost za svoje ravnanje in odstopil s svoje funkcije.