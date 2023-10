Generalni državni tožilec Šketa odstopil s funkcije

Ljubljana, 2. oktobra - Generalni državni tožilec Drago Šketa je sprejel odločitev o odstopu s funkcije, so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva. Takšno odločitev je sprejel po tistem, ko so ga policisti ujeli pri vožnji pod vplivom alkohola. O odstopu že obvestil vse pristojne institucije, so že navedli na vrhovnem državnem tožilstvu.