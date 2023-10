Delo o zlorabah v Cerkvi (2. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Novica Mihajlović v komentarju Za kaj se je vredno boriti piše o zlorabah v Cerkvi. Izpostavlja zahteve skupine aktivistov za človekove pravice, ki so v Rimu na dan imenovanja novih kardinalov sporočali zahtevo po ničelni toleranci do zlorab v Cerkvi - tako do storilcev zlorab, kot tudi do škofov, ki storilcem pomagajo pri izmikanju odgovornosti.