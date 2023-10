Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 9. in 1. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o evropskem prvenstvu v hitropoteznem šahu za mlade, ki je potekalo v Termah Čatež. Na tekmovanju je sodelovalo 448 igralcev in igralk iz 26 držav. Pisale so tudi o premieri predstave Zlagano življenje odraslih režiserja Sebastijana Horvata v beograjskem dramskem gledališču.