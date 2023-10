Pregled - šport, 1. 10. (nedelja)

TOKIO - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v 2. krogu turnirja skupine B olimpijskih kvalifikacij v Tokiu premagala Turčijo s 3:0 (26, 28, 22). V slovenski vrsti je bil tokrat najučinkovitejši Rok Možič, dosegel je 20 točk. V Tokiu bodo imele reprezentance v ponedeljek prost dan, v torek se bodo Slovenci merili s Finci.

HERNING - Rokometašice Krima Mercatorja so na tekmi četrtega kroga skupinskega dela lige prvakinj na Danskem izgubile proti Ikastu z 32:33 (18:14). Pri krimovkah je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko z devetimi goli, enega manj je dosegla Rusinja Darja Dmitrijeva. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostila norveški Vipers Kristiansand.

KIDRIČEVO/ROGAŠKA SLATINA/DOMŽALE - Nogometaši Aluminija so v 11. krogu Prve lige Telemach premagali Maribor z 1:0 (1:0). Olimpija je v gosteh Rogaško premagala z 2:0 (0:0), medtem ko se je dvoboj med Radomljami in Koprom v Domžalah končal z 1:1 (0:0).

BOLZANO - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 7. kroga lige ICEHL v gosteh premagali Pustertal s 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). S četrto zmago v sezoni so Ljubljančani skočili na šesto mesto lestvice.

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali Ritten s 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). Jeseničani so dosegli četrto zmago v regionalnem tekmovanju in se utrdili pod vrhom lestvice, zdaj so z 12 točkami na tretjem mestu.

IZOLA - Ženska rokometna ekipa Trgo ABC Izola se je zanesljivo prebila v tretji krog evropskega pokala. V dveh tekmah je na domačih tleh premagala ciprski Youth Union, po sobotni visoki zmagi z 42:23 je bila danes boljša s 30:25 (18:13). Poleg zasedbe iz Izole se je v tretji krog evropskega pokala uvrstil tudi ajdovski Mlinotest, ki je izločil grško Panoramo iz Soluna s skupnim izidom 71:55 na dveh tekmah, medtem ko je izpadla Litija. Za ekipo iz osrednje Slovenije je bil usoden črnogorski Rudar iz Pljevlje, ki je skupno zmagal s 55:47.

RICHMOND - Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je v soboto zvečer na predzadnji tekmi svetovnega pokala v Snowshoeju v spustu zasedla sedmo mesto. Zmagala je Francozinja Marine Cabirou. Devetindvajsetletnica iz Lepe Njive se po drugem mestu v francoskem Les Getsu tokrat v ZDA ni najbolje znašla. V kvalifikacijah je bila 12., v polfinalu pa deveta in se za las uvrstila v finale. Tam je za slabih 12 sekund zaostala za zmagovalko Cabirou.

RICHMOND - Avstrijska gorska kolesarka Laura Stigger je zmagovalka preizkušnje olimpijskega krosa na predzadnji postaji svetovnega pokala. V Ameriškem Snowshoeju je bila boljša od Francozinje Loane Lecomte in Italijanke Martine Berta. Edina slovenska predstavnica Tanja Žakelj je zasedla 38. mesto.

RIM - Golfisti Evrope so zmagovalci 44. tekmovanja za Ryderjev pokal. Ekipo ZDA, ki je prišla v Rim v vlogi velikega favorita, so premagali z rezultatom 16,5:11,5. Za Evropo je to peta zmaga na zadnjih sedmih tekmovanjih in sedma zaporedna na domačih tleh. ZDA niso slavile v Evropi že vse od 1993.

ZAGREB - Venezuelski kolesar Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) je kljub padcu v zaključku zadnje etape od Samobora do Zagreba (157,5 km) zmagovalec skupnega seštevka dirke po Hrvaški, ki spada v drugi rang svetovnega kolesarstva. Zadnjo etapo je dobil Novozelandec Campbell Stewart, najboljši Slovenec je bil Gal Glivar (Adria Mobil) na tretjem mestu. V deseterici je končal še Matevž Govekar (Bahrain Victorious), medtem ko je 12. mesto zasedel Tilen Finkšt (Adria Mobil).

RIGA - Klara Lukan (Kladivar Celje) je na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v latvijski Rigi v teku na pet kilometrov z državnim rekordom, 15 minut in 25 sekund, zasedla 10. mesto in bila tretja Evropejka. Zmagala je Kenijka Beatrice Chebet z rekordom prvenstev (14:35). Slednja je bila srebrna in bronasta na prejšnjih dveh SP na stadionih na 5000 m.

MOTEGI - Španski motociklist Jorge Martin (Ducati-Pramac) je v kraljevskem razredu motoGP zmagal na veliki nagradi Japonske v Motegiju. V zaradi dežja prekinjeni dirki je imel pred vodilnim v seštevku za svetovno prvenstvo in branilcem naslova, Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati), 1,413 sekunde prednosti. Tretji je bil šestkratni svetovni prvak, Španec Marc Marquez (Honda), ki je zaostal 2,013 sekunde.

TOKIO - Rusinja Veronika Kudermetova je v finalu teniškega turnirja WTA 500 v Tokiu s 7:5 in 6:1 premagala Američanko Jessico Pegulo. Kudermetova, osma nosilka, je osvojila drugi turnirski naslov v karieri, prvič ji je to uspelo v Charlestonu aprila 2021. Potem je izgubila štiri finalne partije, nazadnje junija letos v s-Hertogenboschu.