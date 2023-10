Pregled - svet, 1. 10. (nedelja)

BRATISLAVA - Na sobotnih predčasnih parlamentarnih volitvah na Slovaškem je zmagala socialdemokratska stranka Smer-SSD nekdanjega premierja Roberta Fica, ki je dobila 23,3 odstotka glasov. Na drugem mestu je novinka v parlamentu, liberalna Progresivna Slovaška s 17 odstotki. Fico, znan po proruskih stališčih, napoveduje spremembo politike do Ukrajine, češ da imajo Slovaška in Slovaki "večje probleme" kot ukvarjanje z Ukrajino.

ANKARA - V bližini turškega notranjega ministrstva in parlamenta je odjeknila eksplozija. Pred vhod ministrstva sta se po navedbah notranjega ministrstva pripeljala terorista, eden se je razstrelil, drugega so nevtralizirali. Eksploziji je sledilo streljanje, v katerem sta bila lažje poškodovana dva policista. Odgovornost za napad je prevzela prepovedana Kurdska delavska stranka (PKK).

VARŠAVA - Dva tedna pred parlamentarnimi volitvami na Poljskem se je na protestnem shodu zbralo več kot sto tisoč ljudi, po nekaterih navedbah celo milijon, in izražalo nestrinjanje s politiko vladne stranke Zakon in pravičnost (PiS). Vodja opozicije Donald Tusk je izrazil prepričanje, da bodo na volitvah dosegli "preboj".

BAKU - V Gorski Karabah je prvič po 30 letih prispela misija ZN, ki naj bi imela humanitarno vlogo. Z območja je sicer po azerbajdžanskem prevzemu nadzora nad njim zbežalo že skoraj vse armensko prebivalstvo. Doslej naj bi jih v Armenijo prispelo več kot 100.000 od skupaj 120.000 tam živečih Armencev. V Armeniji pa je bil dan molitve za regijo.

BEOGRAD/PRIŠTINA - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v soboto zatrdil, da nima namena ukazati vojski prestopa meje s Kosovom. Napovedal je umik srbskih sil s tega območja, ker bi bila, kot je dejal, zaostritev konflikta kontraproduktivna, ko gre za željo Srbije, da postane članica EU. Na kosovski strani vztrajajo, da Srbija oborožene sile kopiči s treh smeri ter Beograd pozivajo k umiku vojske.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto zvečer, potem ko sta ga sprejela oba domova kongresa, podpisal zakon o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade, s čimer so se v ZDA do 17. novembra izognili ustavitvi dela zvezne vlade. V potrjenem predlogu ni sredstev za pomoč Ukrajini, predsednik Biden pa je republikance pozval, naj zagotovijo podporo za nadaljnjo pomoč tej državi.

MALE - Na Maldivih so za novega predsednika države izvolili Mohameda Muizzuja, ki velja za politika, naklonjenega Kitajski. 45-letni župan prestolnice Male je na sobotnih volitvah po navedbah državne volilne komisije zbral 54 odstotkov glasov in tako premagal dosedanjega predsednika Ibrahima Soliha, ki je bil bolj naklonjen Indiji.

BRUSELJ - Za EU je začela veljati konvencija o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, znana kot istanbulska konvencija. Podpisale so jo vse članice, doslej pa jo je ratificiralo 21 držav unije, vključno s Slovenijo.

MURCIA - V požaru v nočnem klubu je umrlo najmanj trinajst ljudi. Ker nekaj ljudi še pogrešajo, se utegne število žrtev po navedbah španskih oblasti še povečati. Štiri osebe se zaradi zastrupitve z dimom zdravijo v bolnišnici. Vzrok požara za zdaj ni znan.