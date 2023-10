Open House Zagreb odpira vrata arhitekturno zanimivih in za javnost zaprtih stavb

Zagreb, 3. oktobra - V Zagrebu bo od 20. do 22. oktobra potekal prvi arhitekturni festival Open House Zagreb, v sklopu katerega si bodo obiskovalci lahko brezplačno ogledali 35 arhitekturno zanimivih zgradb, ki so večinoma zaprte za javnost. Festival Open House poteka v več kot 50 mestih po svetu, tudi v Sloveniji, po kateri so se zgledovali v Zagrebu.